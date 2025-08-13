Будущий певец родился в 1980 году в Ленинграде в звездной семье. Его отец Пятрас Герулис играл в джазовом коллективе, а мать Илона Броневицкая исполняла эстрадные песни. Имя Стас мальчик получил в честь своего прадеда — отца знаменитой советской певицы Эдиты Пьехи. Фамилию же мальчик унаследовал от бабушки: в семье приняли решение, что он должен продлить оборвавшийся род.

Родители певца развелись через год после его рождения. Отец практически не участвовал в жизни мальчика, а виделись они только по праздникам. Позже музыкант также признавался, что несколько лет провел в детском доме, потому что члены его семьи были постоянно заняты. По его словам, во многом именно благодаря детскому дому, который находился под опекой его бабушки, Стас Пьеха сумел потом адаптироваться в обществе.

«В детстве мама занималась не мной, а учебой. Бабушка, хотя и таскала меня на гастроли, все равно могла уделить мне минимум времени. Кто только меня ни воспитывал», — рассказывал певец в интервью.

Подростком Пьеха пристрастился к наркотикам. Он рассказывал, что этот период его жизни был ужасным: тогда он выносил вещи из дома и попадал в полицию. Но все вскрылось, когда однажды он «уснул с сигаретой и поджег квартиру». Позже певец вспоминал, что это очень сильно объединило семью. Они уехали в другой город, и Пьеха впервые в сознательном возрасте смог пожить с мамой.

Его музыкальная карьера началась с участия в группе «Пелагея», однако настоящая популярность к певцу пришла, когда он попал в «Фабрику звезд 4». Именно там был выпущен его первый хит «Одна звезда». Через год под таким же названием вышел первый дебютный альбом Пьехи.

Помимо музыки, певец также пишет стихи. Кроме этого, Стас Пьеха снимается в кино, занимается дубляжом мультфильмов и участвует в различных ТВ-шоу.

«Сегодня мой заработок не только сцена, я развиваю клиники наркологии и реабилитации. Занимаюсь фондом «Взрослый выбор». Он создан для профилактики детской наркомании и дисфункциональных расстройств поведения. Есть желание помочь детям скорректировать их мышление уже на раннем этапе, чтобы они видели выход из сложных ситуаций не только во вредных привычках и зависимости», — говорил певец.

