Раскрыто, какое имущество Дибровы будут делить при разводе

Дмитрию Диброву и его супруге Полине предстоит решить вопрос о разделе имущества после 16 лет совместной жизни. Речь идет о дорогой недвижимости, автомобиле и других активах, сообщает kp.ru.

Как стало известно изданию, за время совместной жизни Дибровы приобрели роскошный трехэтажный дом на Рублевке. Площадь дома составляет 1100 квадратных метров. В нем есть бассейн, домашний кинотеатр, сауна и фонтаны. Несмотря на то, что дом записан на Дмитрия, Полина имеет право претендовать на него в случае развода, говорится в материале. Дибров ранее утверждал, что между ним и Полиной никогда не было брачного контракта.

«Кроме того, у семьи есть две квартиры в центре Москвы общей стоимостью около 196 миллионов рублей, а у Полины – роскошный автопарк, включая MINI Cooper, Audi A7 и Porsche Cayenne. У Дмитрия есть Toyota Alphard и Mercedes CL-Класса. Все это имущество, скорее всего, будет делиться между супругами в ходе судебных разбирательств», – пишет издание.

Полина и Дмитрий решили развестись после 16 лет брака. Это произошло после того, как Полина встретила 50-летнего женатого бизнесмена Романа Товстика. После этой новости поклонники стали критиковать женщину — семья Товстиков долгое время находилась в дружеских отношениях с Дибровыми, но теперь обе семьи распались из-за романа Полины.