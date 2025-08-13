С Басты взыскали долг по коммуналке

Суд в Москве взыскал с рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) и его жены Елены Пинской долг по коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

© Lenta.ru

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — рассказали в суде. Сумму долга называть не стали.

Согласно судебному иску, взыскателем является столичный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. До этого Баста задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 34 тысячи рублей. По информации Telegram-канала «Звездач», долг накопился у ресторана артиста ООО «Фрэнк Бай Баста».

Ранее в России захотели разрешить коллекторам выбивать долги россиян за жилищно-коммунальные услуги. С таким предложением выступила председатель совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость Лина Ткаченко.