Вдова экс-солиста «На-На» сообщила о потере слуха после потери мужа

Вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина Марина призналась в беседе с NEWS.ru, что у нее появились проблемы со слухом.

Левкина призналась, что стала хуже слышать после кончины супруга.

«Доктор провел тест и подтвердил, что потеряна чувствительность к некоторым частотам. Списываю на стресс», — поделилась вдова артиста.

Владимир Левкин длительное время боролся с раком — жил с лимфомой с 2003 года. 17 ноября 2024 года его не стало.

В марте 2025-го Левкина заявила, что потеряла смысл жизни после кончины супруга. Во время разговора с aif.ru супруга певца расплакалась. Она уточнила, что, несмотря на ее потерю, жизнь продолжается. Жена артиста отметила, что их брак был счастливым.

Левкина рассказала, что впервые увидела своего будущего супруга в 11 лет на концерте группы «На-На». После выступления она заявила родным, что выйдет за него замуж.

В 2010-м Марина познакомилась с артистом в 2010 году на встрече фан-клуба. Левкин женился на возлюбленной в 2012-м. В том же году у них родилась дочь Ника.