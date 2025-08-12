Участницы Dibrova Club заступились за Полину Диброву после новости о разводе

Участницы сообщества Полины Дибровой Dibrova Club заступились за женщину после новостей о ее разводе с Дмитрием Дибровым. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Полина и Дмитрий решили развестись после 16 лет брака. Это произошло после того, как Полина встретила 50-летнего женатого бизнесмена Романа Товстика. После этой новости поклонники стали критиковать женщину — семья Товстиков долгое время находилась в дружеских отношениях с Дибровыми, но теперь обе семьи распались из-за романа Полины.

Как рассказала из участниц Dibrova Club, критика в адрес Полины несправедлива, поскольку она никогда не была подругой Елены (жены Романа Товстика).

«Они не общались 9 лет. Причиной стала зависть. У Полины всегда было много идей, стремлений, а круг интересов Елены был кратно уже. К тому же у Лены довольно сложный характер, она очень эмоциональна», — рассказала она.

