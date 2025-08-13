Жена Диброва появилась в его полуночном прямом эфире про измены

В конце июля СМИ сообщили, что телеведущий Дмитрий Дибров разводится с супругой Полиной, которая уже нашла нового избранника.

Публика предполагала, что пара не живет вместе, но неожиданно жена шоумена появилась в кадре в его полуночном прямом эфире в соцсетях про измены и развод.

— Мой небольшой отпуск закончился, и мы начинаем эфиры с горячей темы! Сегодня мы обсудим с тобой, мой дорогой зритель, супружескую измену и развод. Об этом было написано множество строк, спето песен и сказано слов, но мне вас, скорее всего, удастся удивить! Не пропустите! — заявил Дибров.

Во время трансляции в кадре появилась Полина и предложила супругу чашку чая. Супруги никак не прокомментировали происходящее в эфире.

Раскрыты подробности развода Дибровых

Юрист Екатерина Гордон рассказала новые подробности скандала с изменой Полины Дибровой с бизнесменом Романом Товстиком. По ее словам, предприниматель обманом вывез двоих детей от жены Елены и поселил их вместе с любовницей. Гордон представляет интересы Елены Товстик. Она сообщила, что сейчас дети живут вместе с Полиной Дибровой, которая съехала от супруга.

Сама Диброва ранее отказалась комментировать слухи о разводе с телеведущим. В разговоре с журналистами она заявила, что у них в семье все хорошо и они находятся в прекрасных отношениях.