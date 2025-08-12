Прохор Шаляпин пожаловался на жуткую атмосферу в тюрьме

Прохор Шаляпин принял участие в съёмках нового сезона шоу «Прятки». Одной из локаций стала заброшенная тюрьма в Старой Руссе, где певцу стало не по себе. По словам исполнителя, атмосфера локации показалась ему жуткой.

© Соцсети

«Мне кажется, в той тюрьме обитает много призраков, во всех этих заброшенных камерах, где сидели люди, многие из которых наверняка умерли. Конечно, это место впечатлило, такое, знаете, кладбище воспоминаний», — признался артист.

Ранее выяснилось, что четвёртая свадьба амбассадора терапевтической лени была не настоящей. Пары после съёмок в свадебном шоу не сложилось, но шоумен с «избранницей» решил развлечь публику и разыграл отношения.