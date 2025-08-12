Прохор Шаляпин пожаловался на жуткую атмосферу в тюрьме
Прохор Шаляпин принял участие в съёмках нового сезона шоу «Прятки». Одной из локаций стала заброшенная тюрьма в Старой Руссе, где певцу стало не по себе. По словам исполнителя, атмосфера локации показалась ему жуткой.
«Мне кажется, в той тюрьме обитает много призраков, во всех этих заброшенных камерах, где сидели люди, многие из которых наверняка умерли. Конечно, это место впечатлило, такое, знаете, кладбище воспоминаний», — признался артист.
Ранее выяснилось, что четвёртая свадьба амбассадора терапевтической лени была не настоящей. Пары после съёмок в свадебном шоу не сложилось, но шоумен с «избранницей» решил развлечь публику и разыграл отношения.
«Прошу всерьёз не относиться. Это постановочное шоу ради рейтингов, ради того, чтобы вас развлечь. Я уже вижу попытки комментировать, как будто это всё реально и всё по-настоящему — и прямо это действительно моя свадьба четвертая. Конечно, нет! Это шоу игровое, телевизионное», — высказался он в личном блоге.