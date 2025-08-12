Беременную Регину Тодоренко обругали в сети за танцы в бикини

Беременная телеведущая и блогерша Регина Тодоренко записала видео в бикини и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

35-летняя звезда «Орла и решки» в раздельном купальнике черного цвета исполнила танец на камеру. При этом она двигалась под музыку с распущенными волосами и без макияжа на лице, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

Поклонники разделились во мнениях по поводу ролика знаменитости. «И зачем это нужно? Прям неприятно стало», «Не понимаю этой моды, когда беременные одна за другой показывают животы и все свое тело, хоть и в купальнике», «Вообще-то не очень прилично выставлять себя в таком виде в интернете», «Пример многим! Спортивная, веселая», «Восхитительная», «Фигурка огонь», — высказывались они в комментариях.

В июле сообщалось, что Регина Тодоренко впечатлила фанатов шпагатом.