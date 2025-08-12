Задержаны 18-летние подозреваемые в ограблении дома Брэда Питта

Полиция округа Ориндж (Калифорния) арестовала подозреваемых в ограблении дома Брэда Питта - 18-летних Джакори Армана Уотсона и Дамари Заира Чарльза. Об этом сообщает журнал

По данным правоохранителей, задержанные действовали в сговоре с третьим лицом, его личность пока не раскрыта.

Ограбление произошло 25 июня, самого актёра в тот момент дома не было. Злоумышленники, проникшие в здание через окно, скрылись с различным имуществом.

Молодых людей также подозревают ещё в одном взломе, совершённом 7 августа.

В настоящий момент Уотсон и Чарльз находятся под стражей, в освобождении под залог им отказано. Каждому из них грозит до шести лет лишения свободы.

Недавно сообщалось о смерти матери Брэда Питта.