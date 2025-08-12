Бывшая жена Тимати поделилась впечатлениями о его новорожденной дочке

Алена Шишкова поделилась впечатлениями от встречи с новоявленной дочкой Тимати, которую нарекли Эммой.

Бывшая пассия рэпера увидела малышку через несколько дней после ее рождения.

«Она чудо! Она родилась второго числа, увидела я ее на днях только», — поделилась Шишкова в личном блоге. Алена, к слову, находится в прекрасных отношениях с нынешней избранницей Тимати Валентиной Ивановой. И Эмма только сплотит их клан еще сильнее. «Эмма — сестренка Алисы. Конечно, приняла с любовью. Она красотка», — написала Алена.

Шишкова, напомним, начала встречаться с Тимати более 10 лет назад. Пара рассталась в 2015 году, но экс-возлюбленные сохранили дружеские отношения ради дочери Алисы. Поддерживает связь Алена не только с рэпером, но и с бывшей бывшего, а именно — с Анастасией Решетовой.

Сегодня модель обнародовала кадры с домашнего праздника. К ним в гости пожаловал сын Решетовой и Тимати Ратмир. Мальчик и его единокровная сестра Алиса увлеченно изображали работников общепита.

«Ждут, когда крошка Эмма подрастет, чтобы втроем играть», — подписала пост Шишкова.

В Сети происходящее сравнили с гаремом, где Алена — первая и главная жена султана Тимати.