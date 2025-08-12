Пользователи Сети предполагают, что Тимати и Валентина Иванова тайно поженились

В отношениях с Валентиной Ивановой музыкант не то чтобы откровенен. Пара объявила о пополнении спустя неделю после того, как малышка Эмма появилась на свет. Промолчали влюблённые и о тайной свадьбе — по крайней мере, такой вывод сделала публика после того, как молодые родители поделились снимками из роддома. На одном из кадров на безымянном пальце модели красовалось кольцо. У Тимати, правда, такого не было.

Это не первый раз, когда влюбленные провоцируют слухи о тайной свадьбе. Кольцо на том же пальце Валентины замечали уже не раз. А однажды Тимати назвал её женой, и объяснил нам, как так вышло.

Напомним, первые слухи о беременности Валентины появились в апреле. Тогда модель опубликовала эмоциональное видео из автомобиля, где поделилась с Тимати радостной новостью о положительном тесте. Пара долго не подтверждала положение Ивановой, но вскоре она поделилась снимками с округлившимся животом.

* Запрещён в РФ.