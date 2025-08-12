42-летняя певица Алсу закрывает свое концертное агентство. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

© Passion.ru

По информации источника, речь идет о компании ООО «Эксклюзив Арт». Отмечается, что в 2023 году компания ушла в убыток. Он составил 2,7 млн рублей. Также у бизнеса нашли долг по налогам в 13 тыс. рублей.

«Звездач» пишет, что у компании заблокированы счета. Организация находится на этапе ликвидации.

Ранее Алсу отпраздновала день рождения сына Рафаэля. Мальчику исполнилось 9 лет.

Певица встречала праздник в футболке с надписью «Любимый». Алсу назвала день рождения сына самым счастливым. Артистка радовалась под конфетти-шоу и пела.

Год назад певица развелась с бизнесменом Яном Абрамовым. Спустя время Алсу призналась: ее счастье ни от чего не зависит и сейчас она испытывает это состояние внутри.