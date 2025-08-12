Алла Пугачёва дала концерт за гонорар вдвое меньше прежнего

Половину лета Алла Пугачёва традиционно проводит в Юрмале, и в этом году не упустила возможности заработать. По информации KP.RU, артистка дала частный концерт, гонорар за который составил 150 тысяч евро, что почти в два раза меньше её прежней ставки в 350 тысяч.

Как утверждают источники, Примадонна соглашается на такие выступления только поблизости от места отдыха, чтобы избежать дальних перелётов. Пугачёва говорила, что поёт только для друзей и семьи, но заказы от состоятельных поклонников за границей она всё же принимает — с жёстким условием: фото- и видеосъёмка разрешена лишь для личного архива.

К слову, в середине июля случайные прохожие засняли артистку на прогулке в Юрмале — фото наделало шума в Сети.