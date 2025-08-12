Вдова Левкина сообщила о потере слуха на фоне стресса

Владимира Лёвкина не стало 17 ноября 2024 года. Певец был участником группы «На-На» с 1989 по 1998 год. Вдова знаменитости Маруся в разговоре с News.ru призналась, что потеряла слух на фоне стресса.

© Super.ru

«Я была на днях у врача, так как стала хуже слышать. Доктор провёл тест и подтвердил, что потеряна чувствительность к некоторым частотам. Списываю на стресс», — рассказала она изданию.

Супруга Владимира предположила, что слух «отключился» после сообщения о смерти артиста.

«Когда мне позвонили из больницы и сообщили, что Володи больше нет, я всё понимала, но несколько раз переспрашивала, уточняла. Ощущение, будто мозг не хотел принимать эту информацию и, блокируя её, отключил какую-то часть слухового органа», — объяснила Маруся.

Лёвкина отметила, что врачи не могут гарантировать, что слух восстановится.