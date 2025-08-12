Стало известно о тайных визитах Лаймы Вайкуле в Россию

Телепродюсер Анжела Хачатурьян заявила, что певица Лайма Вайкуле тайно приезжает в Москву после начала спецоперации, как и другие покинувшие РФ артисты. Как сообщает News.ru, она делает это ради заработка на закрытых мероприятиях.

Хачатурьян напомнила, что в советские годы и после распада СССР Вайкуле с огромным удовольствием приезжала в Россию, где получала высокие гонорары. Кроме того, она пользовалась всеми привилегиями знаменитостей.

«Ее никогда тут не обижали. Как говорится, грех жаловаться», — отметила Хачатурьян, добавив, что «никак не ожидала от Лаймы русофобских высказываний».

Телевизионный продюсер считает, что Вайкуле следует закрыть возможность въезда в Россию, чтобы артистка лишилась заработка. По мнению Хачатурьян, это стало бы уроком для тех деятелей культуры, которые не умеют нести ответственности за свои слова.