«Пострадал мозг»: Ковалев высказался о здоровье Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле «переменилась» после перенесенного в 2020 году коронавируса и ее высказывания о конфликте на Украине могут быть связаны с проблемами со здоровьем. Такое мнение высказал News.ru знакомый с певицей артист и бизнесмен Андрей Ковалев.

После начала российской спецоперации Лайма Вайкуле не раз выступала в поддержку Украины. В частности, в 2022 году во время концерта в Литве она вышла на сцену с украинским флагом. Позже в одном из интервью певица заявила, что «содержала филармонии, содержала Советский Союз, выпуская свои диски». А недавно, в ходе музыкального фестиваля в Юрмале, призвала дать Украине оружие, чтобы «война побыстрее закончилась».

По словам Андрея Ковалева, раньше Лайма Вайкуле «нормальной была», как и певица Алла Пугачева

«Потом с ними что-то случилось, поехали головой. Коронавирус, может быть, повлиял, пострадал мозг», — заметил артист.

Он предположил, что артистка нуждается в обследовании и лечении, которое ей смогут обеспечить в Москве, либо, в случае признания ее нормальной, в наказании за свои высказывания.

«Спецслужбы, я считаю, должны доставить ее в Москву, здесь провести психиатрическую экспертизу. Если ненормальная, то в клинике лечить. Если нормальная – значит, дать срок в местах не столь отдаленных за призывы к террористической деятельности», — уверен он.

Напомним, что ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал признать певицу Лайму Вайкуле иноагентом и изъять у нее российскую недвижимость.