Собчак назвала причину развода SHAMAN

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что дочь олигарха Михаила Кенина Мишель является настоящей причиной развода певца Ярослава Дронова (SHAMAN) и продюсера Елены Мартыновой. Об этом она заявила в своем официальном Telegram-канале.

Она также сообщила, что SHAMAN подарил девушке кольцо и сделал предложение, но свадьба не состоялась. Позже, изделие, которое должно было принадлежать Мишель, Дронов передарил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, своей нынешней возлюбленной.

— Не просто чуть не стала невестой Шамана и была реальной причиной развода, но поговаривают, что и кольцо помолвочное, которое носит Мизулина, куплено было изначально для нее… Если так, то одобряю такую экономию, — пишет в своем блоге Собчак.

В сентябре 2024 года певец объявил о разводе со своей женой, причиной которого назвал плотный рабочий график и недостаток времени на личную жизнь. От первого брака у Ярослава и Елены родилась дочь Варвара.

Также недавно артист рассказал об отношениях со своей дочерью и возможной свадьбе с Екатериной Мизулиной.