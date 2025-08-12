Найдены конкуренты подтанцовке Булановой

Танцоры певицы Маргариты Суханкиной стали вируситься в Сети. Как сообщает Telegram-канал Shot, они могут составить конкуренцию подтанцовке исполнительницы Татьяны Булановой.

На опубликованных кадрах Суханкина исполняет песни группы «Мираж», в которой заслуженная артистка РФ ранее состояла. На подтанцовке у певицы выступают двое мужчин в черной одежде с белой кофтой и галстуком, образ которых дополнен шапками. Они синхронно двигаются, исполняя энергичный танец, иллюстрируя текст песни.

Напомним, что ранее в Сети завирусились видео с подтанцовкой Татьяны Булановой — они покорили россиян незамысловатыми танцами. Сама певица рассматривает возможность провести кастинг для новых танцоров, однако времени на него пока нет. Менеджер артистки отмечал, что текущие сотрудники работают с Булановой уже 25 лет, однако сейчас много молодежи и «есть самородки, которые прекрасно влились бы в коллектив».