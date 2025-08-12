Отец Фриске прокомментировал новость о потере зрения актером Поповым

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир с болью воспринял известие о том, что у 40-летнего актёра Романа Попова вновь диагностирован рак мозга. История артиста оказалась страшно похожа на ту, что пережила его семья несколько лет назад. Свой комментарий он дал изданию Teleprogramma.pro.

Отец артистки подчеркнул, что при такой болезни нельзя терять ни минуты. По его словам, помощь должны оказывать только проверенные специалисты, знакомые с подобными случаями.

"В первую очередь надо обратиться к профессионалам. Не просто так, к кому попало. Надо именно к тем людям, которые проходили этот путь. Я знаю, что с этим удачно борются в Германии. И вроде бы в Китае", – отметил Владимир.

Он также предупредил о важности следования одной линии лечения, без бесконечных поисков "чудо-врачей".

Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» в июне сообщил о рецидиве болезни. В своём видеообращении в Telegram он признался, что самостоятельно оплатить лечение не сможет, и попросил о материальной поддержке. Сейчас актер почти лишился зрения, передвигается только с посторонней помощью и не может самостоятельно есть.