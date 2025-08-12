Тимати заявил, что работает над повышением демографии в стране

Российский рэпер и предприниматель Тимати заявил, что работает над повышением демографией в России и поинтересовался, какие льготы ему полагаются. Об этом он написал во вторник, 12 августа, в своих соцсетях.

© Вечерняя Москва

Музыкант также спросил у своих поклонников, может ли он получить льготный проезд в столичном метро.

— Дорогие друзья, активно работая над повесткой нашего Главнокомандующего по повышению демографии в стране, я не успеваю проконсультироваться с юридической службой.. Подскажите, пожалуйста, какие бенефиты и льготы для многодетных отцов? — поинтересовался Тимати в личном блоге.

8 августа стало известно, что Тимати стал отцом — на свет появилась девочка по имени Эмма. Перерезание пуповины доверили бабушке девочки — маме артиста Симоне. По словам Юнусовой, она испытала невероятные эмоции от появления третьего внука, отметив, что у детей рэпера Алисы и Ратмира теперь есть младшая сестра.

Тимати известен романами с моделями. Психолог Адиля Бурова убеждена, что исполнитель не видит будущую супругу ни в одной из своих женщин. Она допустила, что место возлюбленной в его жизни может быть занято мамой.

Ранее Тимати поделился подробностями личной жизни и рассказал о своем отношении к женщинам.