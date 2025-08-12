Пригожин набросился на современных музыкантов с упреками

Востребованность старых хитов можно объяснить тем, что молодые исполнители стали слишком однообразными и их песням не хватает глубины и смысла. Такое мнение высказал News.ru продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, он уже просто перестал отличать одних молодых исполнителей от других и «не понимает, о чем они поют».

«Наверное, я постарел. Но, понимаете, в песнях другого поколения есть смысл, есть музыка, они же не просто так стали популярными. Это просто тенденция», — отметил Пригожин.

Он обратил внимание на то, что среди молодежи в разные годы были востребованы такие разноплановые артисты, как Леонид Агутин, Татьяна Буланова и Надежда Кадышева.

«Я точно не знаю, как это работает. И наш трибьют Валерии показал это совершенно четко и точно. Вся молодежь пела песни, они легко поются, они стали известными, популярными не на ровном месте», — резюмировал Пригожин.

Ранее стало известно, что Кадышева и ее ансамбль «Золотое кольцо» на фоне резко возросшей популярности у молодежи начали работать в новом формате - стадионные концерты. А 28 июня Кадышева стала хедлайнером на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Она спела свои хиты «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей», «Веночек».

При этом, по информации СМИ, артистка берет заказы на крупные и частные мероприятия выборочно, а гастрольный тур строит в щадящем режиме, так как у нее «в анамнезе ряд серьезных заболеваний».