Жена Цекало обнажила грудь

Жена шоумена, продюсера Александра Цекало обнажила грудь для фото в ванной. Художница, актриса Дарина Эрвин позировала в халате перед зеркалом, специально распахнув его, и опубликовала откровенное фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Пора спать, но сначала дай мне быстро во всем разобраться», — подписала кадр 34-летняя знаменитость.

Супруга комика родилась в Казахстане. В юности она работала моделью в Корее, а затем переехала в США. Уже много лет знаменитость живет в Лос-Анджелесе и занимается живописью.

© соцсети

В 2018 году Эрвин познакомилась с Цекало, через несколько месяц шоумен сделал ей предложение, а через год пара поженилась. Супруги вместе живут в Лос-Анджелесе, избегая публичности. Модель не показывает в соцсетях снимки с мужем и не рассказывает о семейной жизни.

У Цекало есть двое детей от младшей сестры экс-солистки «ВИА Гры» Веры Брежневой. Виктория Галушка в 2008 году тайно вышла замуж за артиста, а через 10 лет развелась с ним. Экс-супруги воспитывают 16-летнюю дочь Александру и 12-летнего сына Михаила.