"Главное, что вернулись": 10 звезд, которые не нашли счастья на Западе

Людмила Нильская, Михаил Козаков, Любовь Успенская, Лена Катина, Александр Маршал – они попытали счастья за границей, но не нашли его и вернулись на Родину.

Группа "Тату" - величайшая группа, одна из немногих, которые добились успеха за рубежом, считают многие. Но в конце нулевых группа "Тату" распалась. Солистки Юля Волкова и Лена Катина занялись сольными проектами, правда, чёрненькая осталась петь у нас, а рыженькая решила попытать счастья за рубежом, в Лос-Анджелесе.

"Там солнышко, пальмы там, "Гараж студио". Кто-то начинает играть на фоно, кто-то на гитаре подыгрывать, кто-то начинает просто вот так по коленке стучать, кто-то начинает что-то напевать - и всё, так вот рождается музыка. Так и рождаются песни", - говорит Елена Катина.

Катина записывала песни и с ними выступала. Успех, конечно, имела далеко не такой, как в бытность группы "Тату". Зато певица познакомилась со своим первым мужем, рок-музыкантом из Словении Сашо Кузмановичем. А когда забеременела, вернулась в Россию вместе с супругом.

"Потому что я не хотела там рожать, мне страшно, я хочу к маме. С какой недели нельзя летать, с 32-й? Вот на 31-й я вернулась. И, собственно, рожать уже прилетела в Москву", - рассказывает Катина.

После рождения первенца, сына Александра, Лена Катина продолжила карьеру уже на родине, возвращаться за границу больше не хотела: хватит, наигралась. Тем более не так уж сильно её там и ждали. Певица поняла: её слушатель всё-таки здесь, в России. Тут её больше знают и поэтому больше любят. Не так, конечно, как группу "Тату", но всё же.

Поклонники "Тату" ещё надеются на воссоединение группы, всё хотят Лену Катину и Юлю Волкову увидеть вместе на сцене. Но надо понимать, что это будет уже не тот коллектив: девочки-то давно выросли.

Лена Катина развелась со своим словенским мужем и вновь вышла замуж, уже за нашего - бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Родила ему тоже сыночка и сейчас наслаждается материнством. Поёт колыбельные детям, но планирует в скором будущем вернуться на сцену.

Александр Маршал тоже имеет опыт работы в Америке. Вместе с другими музыкантами группы "Парк Горького" он провёл там почти 10 лет. Когда Михаил Горбачёв взял курс на перестройку, в США появился интерес ко всему русскому, а у нас - ко всему американскому. Казалось, что там, за океаном, не жизнь, а сказка, что все счастливые и богатые, вот и хотелось эту жизнь на себя примерить. Так подумал и Александр Маршал. Он исколесил все США с гастролями, при этом сценический образ участник "Парка Горького" частенько выбирал а-ля рус: шаровары, косоворотки и гитары в форме балалаек.

Но со временем к "Парку Горького" прошёл всякий интерес, да Маршал и сам разочаровался в Америке: не так всё радужно, как кажется, у людей те же проблемы, что и везде. В общем, вернулись ребята в Россию. В конце 90-х годов Александр Маршал начал петь сольно.

Королева шансона Любовь Успенская улетела в Америку в конце 70-х. До этого год пожила в Италии, но там жизнь не заладилась. А вот в Нью-Йорке певице понравилось, потому что она там понравилась, точнее, её песни.

В Америке Успенской, можно сказать, повезло с работой. Ну как повезло, её пригласили петь в ресторане для российских эмигрантов. В 1985 году Успенская записала в США свой первый альбом, и в Россию его привезла Эдита Пьеха. Так голос Успенской услышали в Питере, а потом и везде.

После распада Советского Союза из-за океана вернулась и сама Любовь Успенская. Она сразу стала знаменитой, и, заметьте, не в каком-то там ресторане.

Песня "Кабриолет" - визитная карточка Любови Успенской. Илья Резник написал слова, а джазовый музыкант из Америки Гари Голд, кстати, русский эмигрант, - музыку. Песня оказалась слишком хороша, чтобы петь её только в ресторане.

Здесь, в России, сняли клип на песню. А в 1995 году хит "Кабриолет" стал лауреатом конкурса "Песня года". Имя Успенской не сходило с уст поклонников. Она не могла поверить в своё счастье: вот так в один миг из ресторанной певицы стать королевой шансона! Сейчас певица восхищается: самая лучшая страна - Россия, самые любимые поклонники здесь. Ради них Любовь Успенская и песни новые поёт, и себя в форме держит.

Успенская откровенничает: по Америке она ничуть не скучает. Более того, когда жила в Штатах, только и мечтала, что вернуться в Россию. И её мечта сбылась.

После клипа Димы Билана на песню "Это была любовь" зрители узнали, что есть такая красивая девушка Елена Кулецкая, модель. А раньше мы её не видели, потому что она всё больше за границей жила, во Франции и в США. Модельный бизнес - дело такое, сегодня здесь, завтра там.

"На моём профессиональном счету и обложки, и суперкомпейны, и съёмка в "Сексе в большом городе", и знакомство близкое с Микки Рурком, и "Джи Кью" "Человек года" в Лондоне. Я уже на тот момент была лицом ювелирного бренда", - рассказывает Кулецкая.

После школы Елена Кулецкая поступила в московский институт на юридический факультет. Тогда же подалась в модели. Сначала снималась у нас, а затем отправилась за рубеж.

"Я, естественно, выучила очень хорошо французский язык, сдала государственный экзамен, чтобы поступить в Сорбонну. И я поступаю. А вот контракт у тебя с агентством "Форд" в Нью-Йорке, всё, полетела в Нью-Йорк", - говорит Кулецкая.

Прямо гордость за Елену берёт, такая умница и красавица. Не зря русских девушек считают самыми красивыми в мире. Кулецкая хоть и добилась успехов за границей, но всё же вернулась обратно. После клипа с Биланом ходили слухи об их скорой свадьбе, но её так и не последовало. Зато однажды на съёмках Елена познакомилась со своим будущим мужем, оператором-постановщиком Станиславом Романовским, - и всё, прощай, чужбина.

"Здесь мои родители, здесь мои друзья. Ну а дальше я уже встретила своего будущего мужа. И у меня просто даже уже не было вопроса. Так, всё, я тут... Где же мне жить, интересно? Просто уже я была в том возрасте, когда семья и дети были у меня в приоритете. Поэтому... поэтому мы тут", - говорит Кулецкая.

Кулецкая и Романовский поженились в 2014 году. И живут себе счастливо, двух дочек-красавиц воспитывают. Елену часто можно видеть на телевидении.

Она была ведущей нескольких программ. Изящно рассказывала не только о красоте и моде, но ещё и о том, как прекрасно быть мамой.

Спортсмены тоже любят колесить по миру. Костя Цзю, пожалуй, самый известный боксёр в России. Мутузил соперников сначала здесь, потом на другом континенте. В начале 90-х годов австралийский тренер Джонни Льюис убедил перспективного боксёра переехать в Австралию, Цзю и переехал.

На спортивном счету Константина Цзю почти три сотни любительских боёв и 34 профессиональных. И почти все он там выиграл, не зря мы за него тут болели.

В 2005 году Константин Цзю завершил спортивную карьеру. Его последний бой был трудный самый. Цзю вышел на ринг против британца Рикки Хаттона по прозвищу Наёмный Убийца и проиграл. Константин впал в апатию и решил, что ему больше нечего делать в Австралии. Прилетел в Россию и встретил здесь новую любовь. Ради Татьяны Авериной он развёлся с женой Натальей, которая родила ему троих детей, и окончательно осел в Москве.

В 2011 году Костю Цзю включили в Международный зал боксёрской славы в Нью-Йорке как человека, который внёс огромный вклад в развитие этого вида спорта.

Вот где-где, а в киношном мире, кажется, больше всего заглядывались на Запад. Этот пресловутый Голливуд никому покоя не давал. Режиссёр Андрей Кончаловский улетел в Америку ещё в 1980 году. Думал, навсегда, но ошибся.

"Америка была космополитичной, туда все стремились. Годар, Трюффо, практически все ехали в Америку. И молодые кинематографисты американские. Хотелось ездить, путешествовать, видеть, завоёвывать мир", - говорит Кончаловский.

Но завоевание мира шло трудно. Там, за границей, о Кончаловском не знали, в то время как тут, в России, он уже тогда был народным артистом и его фильмы побеждали на международных фестивалях.

"Андрей Кончаловский является человеком большого масштаба, поэтому работа в американских проектах, на мой взгляд, это то, что даёт художнику-творцу выразиться на более широкую аудиторию", - говорит актриса Алена Чехова.

Всё это, безусловно, так. Но первое время Кончаловский в Америке торговал чёрной икрой - надо же было на жизнь как-то зарабатывать. А ещё закрутил роман с голливудской звездой Ширли Маклейн. Поговаривали, что только ради её связей, но, может, и правда влюбился. Как бы то ни было, но режиссёр своего добился. В Америке Андрей Кончаловский снял несколько фильмов, самый известный из которых "Танго и Кэш".

Но в начале 90-х Кончаловский вернулся в Россию. Надоела ему эта Америка, да и она стала совсем другой.

"Я уехал из Америки, когда вышли "Звёздные войны" и всё изменилось. Потому что поколение читающих американцев перестало ходить в кино, стали ходить 15-летние. И всё, и Голливуд кончился, стали делать картины для 15-летних", - сетует Кончаловский.

Сегодня режиссёр снимает свои фильмы в разных странах: Германии, Франции, Италии и, конечно, России. Его знают и ценят коллеги за рубежом, а имя Андрей Кончаловский сейчас уже гарант знака качества.

В 1991 году Михаил Козаков эмигрировал в Израиль. Ему там предложили работу, и он с радостью покинул родину, в которой в то время были трудности по всем фронтам: разваливалась страна, испортилось кино, опустел театр. Зрителю был нужен хлеб, а не зрелища.

"Его жена тогдашняя, она очень энергичная. У них были, наверное, большие планы, связанные у него с театром, у неё с продюсированием. То есть они, наверное, думали, что там очень актёрская карьера пойдёт, так сказать, на европейскую какую-то аудиторию. А оказалось всё по-другому", - рассказывает актриса Дарья Юрская.

Вначале всё было как будто и ничего. Михаил Михайлович играл в театре в Тель-Авиве. Немного даже бранил Россию и радовался своему отъезду, но спустя пять лет затосковал по родному дому и вернулся.

Ведь вся жизнь Козакова была в России. Здесь его полюбили как актёра, здесь он стал режиссёром. Снял шикарные картины, среди которых "Безымянная звезда" и "Покровские ворота".

Михаил Козаков после возвращения просто упивался работой. С дочкой актёра Сергея Юрского Дарьей, например, поставил дуэтный спектакль. В сюжете любовь пожилого человека к молодой особе. К слову, у самого Михаила Козакова было пять официальных жён, последняя из которых почти на полвека его младше.

В 2010 году у актёра был диагностирован рак лёгких, и он снова улетел в Израиль. Думал, что там смогут помочь, но лечение результатов не дало.

Михаил Козаков умер в 76 лет. Согласно воле актёра, его тело переправили в Москву и похоронили на Введенском кладбище рядом с отцом.

Актриса Людмила Нильская называет свой переезд в Америку большой ошибкой, а годы, там проведённые, - потраченным впустую временем. Сейчас она наслаждается каждым днём жизни в Москве и пытается наверстать упущенное, ведь она так страдала без ролей на чужбине.

Людмила Нильская эмигрировала в Америку в 1994 году. Муж убедил: мол, тут уже ни страны нет, ни работы. Продали квартиру, взяли маленького сына и отчалили за океан. А ведь здесь Людмила уже была известной актрисой. А вот в Америке всё пошло не так. Нильская ни в кино, ни в театре никому оказалась там не нужна. В итоге работала кем придётся: продавцом, уборщицей и социальным работником. О былой славе только вздыхала.

А в 2001 году от Нильской ушёл муж, нашёл себе в Америке другую и был таков. Людмила осталась в чужой стране одна с ребёнком на руках. Без мужа, без работы, без денег. Делай что хочешь, но она уже ничего не хотела.

Людмила Нильская вернулась домой, в Россию, сняла квартиру, устроилась в театр, и закружилось. Спектакли, съёмки, репетиции - вот оно, счастье, о котором она так долго мечтала в чужой стране.

Александр Дьяченко окончил технический ВУЗ в Ленинграде, но потом решил: он не физик, он лирик. И отправился в США получать актёрское образование.

"Если человек хочет покорять Голливуд и у него есть на это такой посыл, мне кажется, это надо делать, пробовать, вдруг мы увидим в итоге голливудскую звезду, человека, может, которого я знаю, или вы знаете, или мы знали", - рассуждает актриса Ирина Безрукова.

Да только приглашения в Голливуд Дьяченко так и не дождался. Зато его пригласил в свой фильм режиссёр Алексей Балабанов. Актёр с радостью вернулся в Россию и сыграл роль близнецов Громовых в фильме "Брат-2".

Дебют стал удачным. Дьяченко стали приглашать режиссёры. Высокому красавцу - актёру в любой картине роль найдётся. "Так вот где мой талант нужен", - подумал Александр и вернулся домой окончательно. У Дьяченко сейчас десятки сыгранных киноролей: "Женская интуиция", "Леший", "Мажор".

Дьяченко сыграл и в нескольких зарубежных картинах, но это роли всё небольшие, если не сказать крошечные. Хотя ролью президента России в голливудском боевике "Хантер Киллер" любой бы гордился.

Игорь Жижикин, один из немногих наших актёров, которому удалось покорить Америку. Но не так чтобы прямо сосем покорить, но он реально играл в Голливуде. Работал со Стивеном Спилбергом, Джорджем Лукасом, Квентином Тарантино.

Причём актёром Жижикин становиться не собирался. Он окончил Московский институт физической культуры и стал артистом цирка шапито, с ним исколесил весь Советский Союз. А потом уехал на гастроли за границу, там и остался жить, но не по доброй воле. Когда труппа приехала в Америку, организатор забрал все деньги и скрылся. Циркачи остались буквально на улице. Вот тогда Жижикин и решил в актёры податься. Бегал по кастингам и театрам, себя такого красивого и талантливого предлагал. На русского богатыря в Америке смотрели с интересом.

"Я, когда приехал в Лос-Анджелес, начал работать в мюзикле, играл главную роль на самой большой сцене в Лас-Вегасе. Ко мне очередь стояла со мной познакомиться", - вспоминает Жижикин.

А до этого до Жижикина и дела никому не было. И жил он там, в хвалёной загранице, буквально впроголодь. Мылся в частных бассейнах, пока хозяев не было дома. А по утрам ходил в казино, потому что там бесплатно можно было съесть кусок пиццы или хот-дог.

"Я там голодал. С одной студии на другую меня агент посылал, приходилось целый день пахать. Но и упорный труд. Я учился, стал добивать уже мастер-классами, потому что, слава богу, их в Голливуде очень много, на каждом углу практически", - вспоминает Жижикин.

За границей Игорь Жижикин играл всё больше иностранцев: русских, поляков, словаков. Но все они были злодеями. Рано или поздно такое амплуа любому надоест. И Жижикин стал жить и сниматься на две страны, ведь у нас ему предлагали роли, о которых он за рубежом мог только мечтать: и комедию, и драму.

В итоге Жижикин окончательно вернулся в Россию. Нет, если ему вновь предложат роль в Голливуде, он, конечно, не откажется, но его дом здесь. В России Жижикин стал не только звездой кино, но и телевидения, да и вообще, вся его жизнь - здесь, в том числе и личная. Пять лет назад актёр впервые стал отцом - и счастлив до безумия.

"Главное, что они вернулись. Потому что мы-то их всё равно любим и ценим", - говорит актер Александр Головин.

Есть хорошая русская пословица: "Где родился, там и пригодился". Некоторые думают, что где-то там, на чужой стороне, жизнь лучше, но, как показывает практика, это совершенно не так.

