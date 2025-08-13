Певица Татьяна Буланова призналась, что не обращает внимания на резкую возросшую популярность видео с ее танцорами в Сети.

Артистка рассказала журналистам, что ее команда недостаточно хорошо выкладывалась во время выступления, из-за чего хореография ее танцоров породила столько шуток в соцсетях.

Тем не менее Буланова отметила, что из-за плотного рабочего графика не успевает следить за вирусными трендами в интернете, поэтому не переживает о комментариях и видео в Сети.

— Танцоры, честно говоря, просто не очень старались, потому залетели в такой вот тренд... У меня есть своя работа, расписанная до мая следующего года, которая никак не была связана с этим стихийным хайпом, поэтому я не обращаю внимания на этот странный ажиотаж, — рассказала Татьяна Буланова в беседе со Starhit.

Концертный директор Булановой рассказал, что танцоры, которых обсуждают в соцсетях, работают с Булановой уже несколько десятков лет. Он добавил, что артистка возит их по всему миру, а хореографию они всегда ставят сами.

Пользователи Сети активно обсуждают подтанцовку Татьяны Булановой из-за непривычной для эстрады хореографии. По словам комментаторов, движения танцоров слишком простые и местами даже комичные. Что так удивило пользователей — в материале «Вечерней Москвы».