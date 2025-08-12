Гуфа могут наказать за запрещенный трек

Рэперу Алексею Долматову, известному как Гуф, грозит штраф в размере пяти тысяч рублей за исполнение запрещенного трека «Тем, кто с нами». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Также отмечается, что наказание может затронуть и организаторов концерта артиста во Владивостоке — штраф от 800 тысяч до миллиона рублей или запрет на работу до 90 дней за пропаганду наркотиков. По информации источника, во время выступления в «Фетисов арене» музыкант исполнил запрещенную композицию, однако пел только цензурированные части трека, рассчитывая на поддержку зала.

«Если во время концерта организаторы или исполнители нарушают статью 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств), сотрудники МВД уполномочены составить протокол об административном правонарушении», — сообщили в Роскомнадзоре (РКН).

В начале августа Роскомнадзор запретил на территории России размещение и распространение трека рэперов Басты, Гуфа и Вити АК-47 «Тем, кто с нами».