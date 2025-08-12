Юрий Лоза жестко оскорбил творчество Клавы Коки

Известный музыкант Юрий Лоза, которому исполнился 71 год, поделился планами по развитию своей творческой карьеры. В ходе общения с журналистами Общественной службы новостей артист не только рассказал о предстоящих проектах, но и позволил себе критические замечания в адрес некоторых современных исполнителей.

Артист находится в активной фазе работы над новым музыкальным материалом. В его планах — запись полноценного альбома и создание серии видеоклипов. В своих клипах Лоза предстанет в роли супергероя, спасающего мир, что станет совершенно новым амплуа для артиста.

Композитор открыто выражает своё отношение к современному музыкальному рынку. Он подчёркивает высокое качество собственного творчества и выражает скептическое отношение к работам многих современных исполнителей: «После стольких отказов и втираний о том, что им нужны клавы коки, мне удалось убедить всех, что музыка и голос — это я, а не Кока и ей подобные курицы».

