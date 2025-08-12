Волочкова неожиданно решила нецензурно прокомментировать идею запрета мата в соцсетях

В Госдуме обсуждают поправки в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые поступили от депутата ЛДПР Андрея Свинцова. Согласно инициативе, сайты и социальные сети будут обязаны маскировать нецензурную лексику в аудио- и видеоконтенте по примеру телевидения и радио. В случае отказа — ресурсы ждет блокировка.

Законопроект уже зарегистрирован в базе данных парламента и появился там 11 августа. Если документ примут, все видеоролики и записи с ненормативной лексикой будут подвергаться цензуре с помощью звуковой или визуальной маскировки.

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с 360.ru решила прокомментировать эту инициативу и назвала эту идею признаком того, что депутаты заняты не теми проблемами, которые действительно важны для страны.

"Они сами как сапожники ругаются, сами бухают, снимают проституток и потом людям простым пытаются запретить ругаться матом — вы знаете, их всех (нецензурно) хочется послать", — заявила Волочкова.

По ее словам, в стране по-прежнему остаются нерешенные политические и социальные вопросы, но парламентарии предпочитают сосредотачиваться на второстепенных темах.