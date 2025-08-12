Панин* вмешался в скандал с участием Лепса

Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал «мерзавцем» Григория Лепса, толкнувшего фаната на концерте. Актер прокомментировал скандал с участием певца в личном блоге.

Григорий Лепс угодил в скандал. В Сети появился ролик с концерта артиста, во время которого он толкнул поднявшегося на сцену поклонника. Панин* встал на защиту Лепса и назвал его профессионалом своего дела. Он отметил, что профессия актера и артиста является сложной. По словам Панина*, если бы он оказался на месте Григория, то его реакция на поклонника была бы более суровой.

Несмотря на публичную поддержку, актер отметил, что считает певца «мерзавцем» из-за его политических взглядов.

«Лепс, безусловно, — скотина и мерзавец, но по другому поводу. Он — талантливый певец и профессионал. Профессия артиста и актера — это не про кривляния. Во многом она сложнее, чем другие профессии. Попробуйте влезть в кабину пилота или в операционную к врачу. Я не представляю, чтобы ко мне на сцену во время спектакля забрался поклонник», — заявил он.

Ранее Григорий Лепс объяснил, почему толкнул подростка со сцены на концерте в Сочи. Подробности читайте в этой новости.

