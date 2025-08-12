Басист Дженнифер Лопес пришел в гости к семье алматинского подростка

Казахская семья приняла у себя дома бас-гитариста из команды Дженнифер Лопес — Брэндона Брауна, также известного как Pastor Funk. Как сообщает «Курсив», музыкант пришел в гости к родным подростка, с которым познакомился на баскетбольной площадке отеля.

По словам матери мальчика, они живут рядом с отелем, где остановился Браун. Ее сын пошел играть в баскетбол, где внезапно сдружился с иностранцем. Парень предложил зайти ему в гости и тот неожиданно согласился.

Женщина призналась, что у нее было всего 15 минут на сборы — она быстро накрыла стол с бешбармаком и бауырсаками. Гость сыграл несколько мелодий на гитаре, а ушел с гостинцами. Браун, по ее словам, оказался приятным и добродушным человеком.

Напомним, что 10 августа Лопес выступила в Алмате на Центральном стадионе, куда приехала в рамках мирового тура Up All Night. Как сообщали СМИ, на мероприятии она устроила гендер-пати и огласила пол будущего ребенка пары из числа зрителей. Кроме того, концерт запомнился кузнечиком, который неожиданно сел на шею певицы во время выступления.