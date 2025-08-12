Певец Филипп Киркоров в личном блоге рассказал, что улетел в Болгарию. На своей исторической родине он встретился с друзьями, с которыми, по его словам, общается уже почти полвека.

Исполнитель хита «Зайка моя» опубликовал в соцсетях несколько новых снимков со своими старыми приятелями. Филипп пояснил, что в Болгарии увиделся с группой «Ритон» - в своей стране коллектив очень популярен.

«Благодаря им появились в моем репертуаре такие песни как «Кармен», «Не смотри ты на часы», «Днем и ночью», «Джалма» и «Мечта», которую исполнил с Машей Распутиной», - поделился Филипп.

На свежих снимках певец выглядел счастливым. Правда, многих пользователей смутило, что в последнее время Киркоров не снимает головной убор. Одни обсуждают, что это связано с какими-то проблемами со здоровьем, другие же, что артист решился на новое преображение – перекраску волос или же даже пересадку.

Напомним, что весной Филипп Киркоров серьезно травмировался на концерте. Из-за пиротехники у него остался ожог на руке, который не заживал. Несколько недель певец проходил лечение и восстанавливался. Но сейчас, по его словам, он полностью здоров.

Ранее Филипп Киркоров получил более 500 штрафов за нарушение ПДД..