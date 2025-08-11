Крутой раскрыл, что погубило Губина

Аксинья Кравченко

Композитор Игорь Крутой заявил, что одной из причин ухода артиста Андрея Губина со сцены стала шуточная песня музыканта Игоря Николаева. Об этом Крутой рассказал YouTube-каналу Fametime TV.

Крутой раскрыл, что погубило Губина
© ТАСС

Он указал, что на уход Губина из публичной жизни оказали влияние смерть родителей и утрата популярности. Через время Крутой встретился с артистом и пытался вернуть его на сцену, в том числе приглашал на «Новую волну», но тот отказался.

Композитор отметил, что чувствует определенную вину перед Губиным из-за шутливой песни, прозвучавшей на «Фабрике звезд-4». Ее автором был Николаев, но Крутой входил в число продюсеров проекта и допустил выход спорной композиции.

«Я еще морально какой-то чувствовал грех на себе, потому что в рамках моей четвертой "Фабрики звезд" вышла песня "Ниже ростом только Губин". Она его ударила, она его укусила», — поделился Крутой.

Изначально Губин пытался с юмором относиться к шуточной песне и даже обещал спеть ее вместе с певцом Антоном Зацепиным. При этом позже артист признался, что композиция стала причиной его затяжной депрессии.