Крутой раскрыл, что погубило Губина

Композитор Игорь Крутой заявил, что одной из причин ухода артиста Андрея Губина со сцены стала шуточная песня музыканта Игоря Николаева. Об этом Крутой рассказал YouTube-каналу Fametime TV.

Он указал, что на уход Губина из публичной жизни оказали влияние смерть родителей и утрата популярности. Через время Крутой встретился с артистом и пытался вернуть его на сцену, в том числе приглашал на «Новую волну», но тот отказался.

Композитор отметил, что чувствует определенную вину перед Губиным из-за шутливой песни, прозвучавшей на «Фабрике звезд-4». Ее автором был Николаев, но Крутой входил в число продюсеров проекта и допустил выход спорной композиции.

«Я еще морально какой-то чувствовал грех на себе, потому что в рамках моей четвертой "Фабрики звезд" вышла песня "Ниже ростом только Губин". Она его ударила, она его укусила», — поделился Крутой.

Изначально Губин пытался с юмором относиться к шуточной песне и даже обещал спеть ее вместе с певцом Антоном Зацепиным. При этом позже артист признался, что композиция стала причиной его затяжной депрессии.