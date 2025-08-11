Дженнифер Энистон высказалась о «любовном треугольнике» с Питтом и Джоли

Прошло 20 лет с момента громкого разрыва Дженнифер Энистон и Брэда Питта, но актриса до сих пор помнит то время, когда её личная жизнь стала главной темой таблоидов.

Звезда «Друзей» в интервью Vanity Fair упомянула период, который в СМИ называли «любовным треугольником» с участием её бывшего и Анджелины Джоли.

«Это было настоящим "сочным" чтивом для людей. Если у них не было мыльных опер, у них были таблоиды. Жаль, что всё это произошло, но это случилось. И, конечно, я восприняла это очень лично», — призналась Энистон.

Актриса добавила, что тогда говорила себе: «Просто поднимайся, поправляй сапоги и иди дальше, девочка».

Напомним, Брэд и Дженнифер начали встречаться в 1998 году и связали себя узами брака в июле 2000-го. Вскоре после расставания с Энистон в 2005-м Питт объявил о своих отношениях с Джоли на страницах W Magazine в фотосессии под названием «Семейное счастье».

Сейчас, к счастью, Джен и Брэд с теплотой вспоминают свой роман и всегда готовы прийти друг другу на помощь. Например, после того как сталкеру Энистон, въехавшему в ворота её дома, предъявили обвинения, Питт предложил бывшей пожить в своём особняке в Лос-Анджелесе.