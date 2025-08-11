Оскар Кучера раскрыл, что общего у Пугачевой и Слепакова*

Актер и телеведущий Оскар Кучера сравнил певицу Аллу Пугачеву и комика Семена Слепакова* (признан иноагентом на территории РФ).

Он признался, что поведение этих двух артистов больше всего его расстроило и разочаровало.

«Я огорчился, увидев, как ушла Алла Борисовна. Громко. И еще от Сени Слепакова* я такого не ожидал. Я не то, что разочаровался в нём, потому что я никогда им и не очаровывался. Просто жалко, мне он раньше нравился. Творчество его было забавным. Я не знаю, зачем он так... Я говорю про песни, которые он теперь пишет. Я просто не хочу верить, что всё это за деньги», - разоткровенничался Оскар в интервью aif.ru.

Кучера также отметил, что в России сейчас много «молчунов и тихушников». По его мнению, лучше бы Слепаков* был одним их них, чем транслирует то, что сейчас поет.

«Настолько всё это низко», - с грустью констатировал Оскар.

Ранее Вика Цыганова отреагировала на новость о погашении Семеном Слепаковым* долгов в России. Певица резко осудила комика, для которого «где деньги, там и Родина», и призвала жестко расправиться с ним и другими «предателями».

*Признан иностранным агентом на территории России