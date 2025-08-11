Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее хотел похитить арабский шейх Аркади. Соответствующий пост в понедельник, 11 августа, появился в ее Telegram-канале.

© Вечерняя Москва

По ее словам, познакомиться с шейхом танцовщице удалось благодаря продюсеру по имени Дмитрий.

— Еще до начала красной дорожки он хотел меня похитить в Эмираты на частном самолете... Ими меня не удивить... Проходила, — говорится в публикации артистки.

На прошлой неделе Волочкова прокомментировала свое поведение в самолете, где она подняла свои ноги и закинула их на переднее кресло. Артистка подчеркнула, что ее ноги являются священными. Она отметила, что не понимает критики в свою сторону в связи с этой ситуацией, и добавила, что не опоздала на автобус, за которым бегала в аэропорту. По словам Волочковой, она побежала, чтобы успеть в первый автобус, а не ждать второго, поскольку на улице ее ждал «белый «Майбах».

6 августа после приземления самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Москву, Анастасия Волочкова попыталась на бегу остановить автобус, который подвозит пассажиров к трапу. По данным журналистов, артистка приехала в Петербург, чтобы навестить родителей — недавно ее отцу исполнилось 79 лет.