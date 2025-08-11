В ЛДПР вспомнили перепалку Жириновского и Пугачевой

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов рассказал, что лидер партии Владимир Жириновский обматерил народную артистку России Аллу Пугачеву во время президентской кампании 2012 года. Его слова передает NEWS.ru.

По словам Свинцова, это произошло на дебатах Жириновского с другим кандидатом в президенты — Михаилом Прохоровым. Тогда основатель ЛДПР нелестно высказался в адрес Примадонны.

«Мы подумали, что все — конец нам, всей партии конец», — вспомнил депутат.

Свинцов и другие на тот момент молодые участники партии подумали, что никто за них не проголосует после оскорблений Жириновского в адрес Пугачевой. Позже, как заявил политик, ЛДПР получила статистику, что 50% избирателей поддерживали Жириновского, а другая половина поддержала Пугачеву.