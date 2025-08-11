Бандеровский флаг на концерте Макса Коржа в Варшаве вызвал скандал

Во время концерта белорусского музыканта Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве 9 августа зрители размахивали флагом Организации украинских националистов* и ее боевого крыла, Украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*). Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш осудил этот инцидент, подчеркнув, что гости страны должны соблюдать ее законы и обычаи.

© t.me/maxkorzh

— Мое отношение, к тому, что делала ОУН*-УПА* на Волыни, что делал Степан Бандера и другие предводители этой преступной организации, однозначно. Это была преступная организация, которая действовала против Польши, — подчеркнул министр в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.

Кроме того, депутат Сейма от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий заявил, что подал заявление в прокуратуру с просьбой проверить инцидент и возбудить уголовное дело по статье о запрете пропаганды тоталитарных и националистических идеологий, передает «Взгляд».

21 апреля появились сообщения о том, что певица Наргиз Закирова отправилась в тур по США — там она выступала с песнями на русском языке и украинским флагом. Во время одного из выступлений исполнительница, обернувшись в него, заявила, что мечтает, чтобы жители Украины могли спать с открытыми окнами.

*Запрещенные в России террористические организации.