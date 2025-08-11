Колумбийский рэпер Малума остановил своё выступление в Мехико-Сити после того, как заметил в зрительном зале женщину с грудным ребёнком, пишет Page Six. Прямо в середине трека 31-летний Хуан Луис Лондоньо Ариас обратился к матери и буквально отругал её за безответственность. Инцидент попал на видео, и ролик разлетелся по Сети.

«Думаешь, это хорошая идея — приводить годовалого ребёнка туда, где такой уровень шума? В следующий раз возьми наушники для подавления шума. Это вопрос ответственности», — заявил музыкант.

Малума подчеркнул, что говорит это как родитель: у него подрастает дочь Пэрис от девушки Сусаны Гомес, и он никогда бы не взял малышку на подобный концерт.

Инцидент стал предметом оживлённых споров о том, где проходит грань между заботой о безопасности детей и правом родителей самим решать, что для них лучше. Одни поддержали позицию музыканта, а другие осудили его за публичное унижение женщины и отметили, что брать ребёнка на концерт или нет — сугубо её личное дело.