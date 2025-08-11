Павел Деревянко подарил своей супруге дорогостоящее украшение

Зоя успела похвастаться презентом.

8 августа 2025 года российский актер театра и кино Павел Деревянко впервые женился. Дамой, которая покорила сердце артиста, стала дизайнер Зоя Фуць. Молодожены устроили роскошное торжество в элитном яхт-клубе. На звездной вечеринке присутствовало около 80 гостей, а ведущим церемонии стал Михаил Галустян.

Сегодня новоиспеченная супруга Павла похвасталась роскошным подарком от мужа. На странице личного блога Зоя разместила соответствующие кадры, продемонстрировав публике изящные серьги. В описании к ролику девушка указала, что актер всегда знает, чем ее порадовать.

«По карату в ушки… Идеально подошли», — кокетливо написала Зоя.

Поклонники пары засыпали их поздравлениями и восхищенными комментариями. Подарок Деревянко публика оценила по достоинству.

«Как же радостно за вами наблюдать», «Счастья вам!», «Дорогая штучка», — отметили фолловеры девушки.

Напомним, до брака с Зоей Павел состоял в длительных отношениях. Бывшая избранница актера Дарья Мясищева родила ему двух дочерей — Варвару и Александру. Несмотря на все эти факты, Деревянко женщину под венец так и не повел.