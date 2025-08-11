Пригожин прокомментировал слухи о рукоприкладстве Шульгина

На слухи о домашнем насилии со стороны Арсения Шульгина, сына певицы Валерии, уже отреагировала его супруга Лиана. Теперь в скандал в Сети вмешался и его отчим — Иосиф Пригожин.

Продюсер объяснил, что его пасынок — «абсолютно сдержанный, молчаливый и совершенно не похож на человека, который может поднять руку, тем более на женщину».

«Если бы Арсений подобное сделал, эта девочка ушла бы на следующий день. Конечно, кому-то хочется повесить ярлык на Арсения, мол, на папу похож… Но он папу своего практически и не видел, может, буквально пару раз. Потому он воспитан в других форматах: он и мухи не обидит», — возмутился Пригожин в разговоре с «МК».

По словам продюсера, слух пустил некий «негодяй», который живёт за границей и «обливает грязью» артистов.

«Не буду называть это имя во избежание популяризации. Он занимается распространением сплетен. В результате одни сказали — остальные разносят», — добавил он.

Напомним, в начале августа Лиана была экстренно госпитализирована после падения со стула. Девушка сразу рассказала, что вешала шторы и потеряла равновесие. К своему рассказу она добавила снимки из скорой помощи, чем сильно испугала поклонников.