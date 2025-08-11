Рэпер Тимати встретил новорожденную дочь в маске Гринча

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале посмеялась над тем, что рэпер Тимати (Тимур Юнусов – настоящее имя) решил встретить новорожденную дочь в маске Гринча. "Кстати, забирал Эмму Тимуровну Гринч, но с Биркин. Первая детская травма — done ("сделано" — перевод с английского, "Газета.Ru")", — пошутила телеведущая. Эмма Юнусова родилась 2 августа. Для Тимати это уже третий ребенок. У артиста есть двое детей от предыдущих отношений: дочь Алиса, рожденная в 2014 году от модели Алены Шишковой, и сын Ратмир, появившийся на свет в 2019 году от блогерши Анастасии Решетовой. Примечательно, что рэпер ни разу не вступал в официальный брак. Тимати и его возлюбленная, модель Валентина Иванова, вместе с 2022 года, и, в отличие от предыдущих избранниц артиста, она особенно близка с его матерью Симоной, что многие поклонники считают хорошим знаком для развития их отношений. Тимати ни разу не был женат. В августе Иванова заявила, что брак и дети не помогут спасти отношения.