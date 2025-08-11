Приставы конфисковали иномарку актера Смольянинова*

Актер Артур Смольянинов* лишился своего автомобиля Mazda CX-5. Машину забрали судебные приставы из-за непогашенных штрафов и долга по ипотеке. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщили в Telegram-канале Baza.

— «Мазду СX-5» забрали 9 августа с улицы Генерала Тюленева. Машину отвезли на спецстоянку — в дальнейшем ее реализуют с целью погашения штрафов, которых у Смольянинова* набралось почти на 200 тысяч (и еще около 100 тысяч за просрочку по ипотеке), — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, машиной в последнее время пользовалась мать актера. Автомобиль, по неподтвержденной информации, попал в ДТП в марте этого года.

В феврале 2025-го Смольянинову* заблокировали банковские счета на территории РФ. Как передает Telegram-канал Mash, причиной послужило непредоставление актером налоговой декларации.

В декабре 2024-го Смольянинова* заочно арестовали на два месяца за разжигание ненависти либо вражды и публичном распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.