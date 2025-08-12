Мать Тимати осудили за то, что она перерезала пуповину во время родов его девушки

Мать рэпера Тимати Симону Юнусову раскритиковали за присутствие на родах его возлюбленной Валентины Ивановой. Комментарии опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Симона Юнусова публично поздравила сына и его возлюбленную с рождением дочери Эммы. Мать Тимати показала кадры, сделанные в роддоме. На одном из фото женщина перерезала пуповину. Некоторые интернет-пользователи раскритиковали Симону Юнусову за присутствие на родах.

«Перерезание пуповины — разве это не интимный момент. Понимаю, когда отец ребенка, но бабушка… это перебор, как по мне», «Свекровь (даже не официальная) перерезает пуповину. Какой-то ужасный сюрреализм», «Вы же бабушка! При чем здесь вы и пуповина внука. Как-то это очень не очень», — писали в комментариях.

Эмма Юнусова родилась 2 августа. Для Тимати это уже третий ребенок. У артиста есть двое детей от предыдущих отношений: дочь Алиса, рожденная в 2014 году от модели Алены Шишковой, и сын Ратмир, появившийся на свет в 2019 году от блогерши Анастасии Решетовой. Примечательно, что рэпер ни разу не вступал в официальный брак.

Тимати и его возлюбленная, модель Валентина Иванова, вместе с 2022 года, и, в отличие от предыдущих избранниц артиста, она особенно близка с его матерью Симоной, что многие поклонники считают хорошим знаком для развития их отношений.