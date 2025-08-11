Лера Кудрявцева раскрыла свою настоящую фамилию

Телеведущая Лера Кудрявцева высмеяла появившиеся в Сети слухи о том, что ее настоящая фамилия Джандарбаева.

«Ничего не имею против фамилии Джандарбаева, но откуда, откуда вы всё это берёте?» - задалась вопросом ведущая шоу «Секрет на миллион» в своем Telegram-канале.

Лера призналась, что после очередных публикаций в СМИ они смеялись всей семьей и «полдня глумились над мамой», что не знают своей биографии. По словам телеведущей, настоящее имя ее отца Кудрявцев Лев Николаевич, а матери - Щекочихина Александра Ивановна.

«Мама мамы — Реутова», - добавила Лера, подчеркнув, что с папиной стороны бабушка была Лютик.

Телеведущая также рассказала подписчикам, что ее прабабушка жила в Санкт-Петербурге и училась в институте благородных девиц.

«Мама моя до сих пор в обмороке, что я могу “ругаться”, но тут уж извините — жизнь заставила», — пошутила она.

