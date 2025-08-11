Стали известны печальные подробности о внуке Пугачевой

Слухи о разводе Никиты Преснякова и Алены Красновой ходят последние полгода. Жена внука Аллы Пугачевой в начале лета собрала вещи и вернулась в Москву.

Как пишет КП, недавно публика обнаружила, что Алена удалила из блога все фото с Никитой. Фанаты бьют тревогу. Мол, это печальный знак для их отношений. Ведь раньше супруги всегда отдыхали вместе. Так, прошлым летом Пресняков и Краснова ненадолго приезжал в Россию вместе.

А сейчас Никита покинул Америку и отдыхает с отцом Владимиром Пресняковым, мачехой Натальей Подольской и младшими братьями Артемием и Иваном на шикарной вилле в Испании. На прямые вопросы об отношениях с Красновой не отвечает.

Известно, что Никита смог наладить жизнь за границей, выступает по барам. Ему даже не мешают его неизлечимые недуги. Никита признавался, что страдает психическим расстройством. Сын Кристины Орбакайте сообщал, что у него синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

