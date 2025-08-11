Муж Глюкозы задолжал огромную сумму налоговой

Три подконтрольные бизнесмену, мужу певицы Глюкозы Александру Чистякову, фирмы задолжали налоговой службе почти 15 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, самый большой долг – 14 миллионов рублей – у компании ООО «Терра Менеджмент-3», которая занимается недвижимостью.

«По ООО «Павловское подворье» из той же сферы деятельности Чистяков не доплатил 223 тысячи. Ресторан ООО «Джем Бар» добавил к задолженности еще 340 тысяч», - отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) оштрафовали на пять тысяч рублей по административной статье о потреблении наркотических, психотропных или новых потенциально опасных психоактивных веществ без назначения врача. Полицейские обратили внимание на певицу в зале аэропорта Шереметьево. В протоколе отмечалось, что «внешне по визуальным признакам» она находилась в состоянии наркотического опьянения. Чистякова-Ионова отказалась от медицинского освидетельствования.