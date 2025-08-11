The Rolling Stones заплатили за концерт в Москве рекордные $ 2 миллиона

Музхроники давно минувших дней, не юбилей, но не терпится ждать еще три года, чтобы напомнить о событии, ошеломившем Москву 27 лет назад, 11 августа 1998 года. Столичная музсцена к тому времени уже была избалована мировыми поп- и рок-звездами первой величины, но среди этих «величий» были, конечно, особенные имена, чьи гастроли становились не просто вехой, а событием глобального масштаба – Pink Floyd, Metallica, Майкл Джексон, Пол Маккартни, Мадонна, Rammstein… Несомненной «жемчужиной» рок-хроник стало и выступление на стадионе в Лужниках легендарной британской рок-группы The Rolling Stones в рамках мирового турне Bridges To Babylon.

© Википедия

«Мы отчаянно хотели сделать этот концерт, - вспоминает один из организаторов концерта Михаил Капник, - ну и еще предложили группе огромную по тем временам сумму почти в 2 миллиона долларов».

Надо заметить, что Россия в то время считалась у музыкантов и деятелей шоу-бизнеса в мире настоящим Клондайком. Это «очаянное желание» везти «всех, кто есть» - не только актуальных звезд, но и всевозможных знаменитостей из категории «ретро» (типа Boney M., Arabesque, Smokie, Nazareth и т.д.), которые были недоступны во времена Железного занавеса, но их музыку любили и публика под нее млела, - выплачивались гонорары, которые на Западе выглядели «экстраординарными».

Таким образом финансовая и, конечно, метафизическая составляющие (Россия и особенно Москва манили музыкантов историчеким шлейфом, статусом и традиционной «загадочностью») сделали тогда Первопрестольнкую почти обязательным пунктом назначения любого гастрольного турне мировых звезд – как больших, так и помельче. Концертная жизнь в столице бурлила и сияла всеми цветами радуги, а местные звезды внимательно подсматривали у заграничных коллег диковинные «фишки», чтобы самим не отставать – если не в плане музыкальной оригинальности, то хотя бы во внешних проявлениях.

Так, одним из первых примеров «обезьянничанья», которое на здешней сцене получило потом помпезное название «шоу мирового уровня», стал местный «поп-король» (термин был тоже слямзен у Майкла Джексона) Филипп Киркоров. Как заправская заморская звезда он в 1997 г. отправился в тур «Лучшее, любимое и только для вас» по стране на «личном» (на самом деле – арендованном) самолете ТУ-134 (боинги и эрбасы были тогда еще диковинкой), раскрашенном портретом солнцеликого. Проедал все время плешь тогдашней своей жене Алле Пугачевой – мол, а ты чего, тоже бы так полетела. На что Алла крутила пальчиком у виска и сердито отнекивалась: «Ты, Филя, сошел с ума»…

Организатор концерта The Rolling Stones вспоминает:

«За неделю до шоу в Москву приехали 52 грузовика с оборудованием и почти 250 человек персонала, менеджмента и друзей музыкантов: техбригада при нашей помощи строила сцену и прочие объекты, а «тусовка» отлично проводила здесь свободное время — гольф, бильярд, прогулки по Москве, а после шоу Мик Джаггер в компании с Артемом Троицким* (признан теперь иногагентом, - прим. «МК») тусовался в клубах, причем без охраны».

Воспоминания о московской эпопее сохранил и фронтмент Мик Джаггер, но он больше рассуждал не как восторженный турист, а оставался «замороченным» профи:

- Когда ты планируешь настоящее шоу, то думаешь не только о самой музыке, но и об общем сценарии: что происходит, когда ты выходишь на сцену - во время первых песен или чуть позже - и т.д. Публика не обязательно должна это сознавать, но у меня в уме шоу делится на части, как пьеса, - например на четыре акта, и каждый акт ты разбиваешь на мелкие части. После того, как сценарий готов, я просто выбираю песни, которые подходили бы и к общей идее шоу, и к определенному моменту, причем эти песни взаимозаменяемы, ты можешь исполнить одну песню, а можешь - другую, если они одного типа...

The Rolling Stones тем временем продолжают активную гастрольную деятельность, а поклонники не перестают восторгаться их энергией и энергетикой, несмотря на солидный возраст участников – фронтмену, «реактивному» Мику Джаггеру исполнилось 26 июля 82 года. Коллеги артиста, правда, менее склонны к восторгам и позволяют себя колкости и всячкскую иронию. Буквально днями «МК» цитировал Иэна Андресона, фронтмента Jethro Tull, который в свои 77 лет и несмотря на астму тоже все еще на сцене, но подшучивает над коллегой:

- Если ты Мик Джаггер и просто бегаешь по сцене, крича в микрофон, - говорил он в недавнем интервью, - то, да, без обид, но Мик Джаггер с самого начала не ставил высокую планку в плане вокальных навыков… Он крикун, ему не нужно попадать в ноты, зато он бегает очень энергично, и это здорово…

В прошлом году The Rolling Stones дали 20 концертов в рамках тура Hackney Diamond в поддержку одноименного альбома, первого студийного оригинального материала, записанного группой за последние 18 лет – Ванкувер, Атланта, Чикаго, Филадельфия, Сиэттл, Хьюстон, Лондон, Амстердам, Брюсссель, Вена, Париж, Мадрид, Стокгольм, Ливерпуль, Милан, Берн... Гастроли охватили практически всю Северную Америку и Европу.

От масштабного тура в 2025 г, на который также расчитывали поклонники, «Роллинги» пока отказались, отклонив целый ряд предложений о выступлениях в европейских городах, включая стадионы. Сообщается, тем не менее, что они все еще надеются выступить с гастрольным туром в 2026 году. Среди возможных локаций называются Лондон, Париж, Барселона, Рим. Поклонники в Москве налюдают теперь за развитием событией уже издалека…