Звезду «Вечного зова» Тамару Семину чуть не убили на съемках

Звезда фильма «Вечный зов» Тамара Семина обрела не только всесоюзную славу, но и завистников, желающих ей зла. Однажды на съемках одной из картин ее даже пытались убить. Об этом рассказывает FB.ru.

© Passion.ru

Одна из ярких актрис советского кино признавалась, что неоднократно страдала от домогательств мужчин и ревности жен коллег. Один из случаев подстроенных козней едва не обернулся трагедией. В 1959 году Тамару Семину утвердили на главную роль в фильме Михаила Швейцера «Воскресение» по мотивам повести Л.Н. Толстого. В одном из эпизодов артистка должна была выпить воды из стакана, но кто-то подлил туда уксус. Тогда актрису успели спасти, но это далеко не единственная история, когда ее здоровье было пол угрозой.

На съемках «Вечного зова» Тамару Семину из ревности преследовала супруга партнера по ленте Вадима Спиридонова. Как оказалось, женщину возмутили их совместные откровенные сцены в картине. В ответ на угрозы ревнивой жены артистка заявила, что ей не нужны чужие мужья: «Сходи посмотри на моего Прокофьева (супруг Тамары Семиной Владимир Прокофьев), и все поймешь».

В интервью актриса признавалась, что козни недоброжелателей не прошли мимо, и съемки в кино сильно подорвали ее здоровье. Тамара Семина пережила два выкидыша и так не смогла стать матерью: «Кино отняло у меня здоровье. <…> Для меня это больная тема, я пережила трагедию». Один случай навсегда остался в ее памяти.

«Как-то иду по улице, навстречу мне прям старушка-старушка. Увидела и говорит: "Ой, доченька, какая же ты хорошенькая, а детки у тебя, наверное, ангелочки". Я говорю: "Вы знаете, а деток-то у меня и нет. Я потеряла двух сыночков". Боль… Я никого не виню, но боль осталась», — делилась Тамара Семина.

Со своим единственным мужем звезда «Вечного зова» прожила 48 лет. В начале 90-х у Владимира Прокофьева случился инсульт. В течение 15 лет Тамара Семина ухаживала за супругом вплоть до его смерти в 2005 году. Артистка тяжело переживала утрату и больше не вышла замуж: «Я его ругала на прощании, на кладбище. «Чего ты выбрал Ваганьковское, когда нам два года до золотой свадьбы осталось?»» В настоящее время 86-летняя актриса ведет закрытый образ жизни и не снимается в кино из-за проблем со здоровьем.

