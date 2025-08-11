Популярный артист отменил концерты в России из-за атак БПЛА

Рэпер Navai отменил концерты на юге России из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что артист отменил четыре шоу с 15 по 18 августа — в Сочи, Геленджике, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Менеджер музыканта отказался комментировать информацию, говорится в публикации.

Американский певец и рэпер Эйкон, прилетевший давать концерт в Сочи, стал свидетелем налета украинских дронов на город. Охрана рэпера получила указания и укрыла его в ванной комнате, хотя он хотел спуститься вниз и быть рядом с командой в этой ситуации.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Представитель Росавиации Артем Кореняко также уведомил, что в городском аэропорту были введены временные ограничения.

Тогда же появилась информация, что над курортом сбили три дрона ВСУ типа «Лютый». Глава города до этого сообщал, что силы ПВО работают на всей территории Сочи, отражая атаку вражеских коптеров.