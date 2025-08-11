Кто такая Зоя Фуць, на которой женился Павел Деревянко

Один из самых ярких холостяков российского кино Павел Деревянко женился. Избранницей стала дизайнер Зоя Фуць, с которой он встречался более трех лет. Пара расписалась на прошлой неделе.

Как сообщает Telegram-канал «Звездач», Деревянко потратил на свадьбу около 15 миллионов рублей. Основное торжество прошло в престижном концертном зале Барвиха Luxury Village, где для гостей выступила группа «Иванушки International». Затем молодожены переместились в элитный московский яхт-клуб.

Зоя Фуць родилась 27 октября 1990 года в городе Байкальске Иркутской области. После школы девушка переехала в Красноярск, где познакомилась со своим первым мужем Орестом Фуць. В браке у Зои родились двое сыновей. Пишет издание «Аргументы и факты».

В 2014 году, после развода, она перебралась в Москву. В столице Фуць занималась перепродажей одежды, открыла салон красоты и запустила собственный бренд. С Павлом Зоя познакомилась благодаря соцсетям: девушка отправила актеру скриншот из сериала с шутливым комментарием.

