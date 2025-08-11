Экстрасенс озвучила неожиданную правду об отношениях Седоковой и Тиммы

Певица Анна Седокова вполне могла прибегнуть к помощи потусторонних сил, чтобы привлечь внимание баскетболиста Яниса Тиммы, трагическая смерть которого до сих пор активно обсуждается. В Сети считают, что экс-солистка группы «ВИА Гра» якобы приворожила мужа, но все это обернулось большой трагедией. В беседе с URA.RU астролог, таролог и экстрасенс Аделина Панина оценила такую вероятность.

«История безумно похожа на сделанный приворот. Только привороженный мужчина, особенно, когда делается привязка на секс и вожделение, именно так себя и ведет. Все признаки подходят. Привороженный мужчина совершенно не может существовать без женщины, он бросает работу, все свои дела, мысли крутятся только вокруг нее. Есть только желание обладать, быть рядом, заниматься сексом. И чаще всего именно такие действия доводят потом людей до алкоголизма, наркомании, болезни или даже самоубийства. По моим ощущениям, Анна действительно ходит к экстрасенсам, возможно, колдунам, потому как действительно поведение очень странное, и все очень похоже на приворот», — поясняет Панина.

Если приворот действительно имел место быть, в будущем это может плохо отразиться как на судьбе Анны Седоковой, так и на ее дочках, предупреждает экстрасенс. Дело в том, что именно потомки несут груз ответственности за ошибки родственников.

«Мне кажется, что это уже не первый случай, когда Анна обращается ко всевозможным колдунам за подобными услугами», — резюмировала Аделина.

Янис Тимма был безумно влюблен в свою жену. По словам адвоката семьи баскетболиста, именно эта невероятная любовь и стала причиной того, что спортсмен переписал все квартиры и подписал кабальный брачный договор, который она будет оспаривать через суд. Сама Анна тему о покойном муже не комментирует. Сейчас певица в своих соцсетях уже начала намекать на новые отношения.